أحداث مثيرة وشيقة تعرض في إطار دامي ضمن مسلسل مذكرات زوج، الذي يتناول مشاكل العلاقات الزوجية في منتصف العمر، حيث يتعرض زوجان للطلاق بسبب المشاكل ويعيش كل منهما حياته بعيد عن الآخر، وينخرط في علاقات عاطفية جديدة يبدأ مواجهة مشاكلها أيضا وينتظر الجمهور ماذ يحدث اليوم في الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج؟ لذا تستعرض مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في رمضان 2023.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في رمضان 2023

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، والإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، ووالإعادة الثانية الساعة 11:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

قصة مسلسل مذكرات زوج، مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي، وهو من ضمن فئة المسلسلات القصيرة، إذ يُعرض في 15 حلقة، وينتهي عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وبطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان.

ويحكي عن مشاكل العلاقات الزوجية بعد مضي مرحلة كبيرة من الزواج، إذ يصاب «رؤوف» الذي يلعب دوره الفنان طارق لطفي، باكتئاب شديد بسبب عدم رضاه عن حياته مع «شيرين» وتجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، فيقرر اللجوء إلي طبيب نفسي ثم يترك المنزل.