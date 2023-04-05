مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 14.. البحث مستمر عن سوسو

تتواصل أحداث مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 14 بالبحث عن الجدة سوسو، بعد أن استنجد أكرم بجاره مجدي في محاولة لإنقاذهم وإصلاح سيارته «نعناعة» التي تعرضت للتلف بـ«وش سلندر» وإحضارها لدهشور، ويتم الاتصال بالسائق أمين، الذي يجسّد دوره الفنان محمود الليثي، ويطلبون منه الحضور ويخبرهم بأنّه في السلوم.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا

يتصل حماصة خلال مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، بعلي بويكا ويخبره ما حدث معه بسبب سمير، ويخبر أحد رجال القرية أكرم، والدكتورة سميحة أنّ إطارات السيارة يتم تصليحها، وتطلب سميحة من أبنائها التحدث بالعربية، ويقوم أهل القرية بمساعدة أكرم وعلي في تركيب إطارات السيارة.

ويسقط سامح أرضا ويعاني من ألم في الرأس، وتتصل فوقية بقريبتها الدكتورة نيللي، التي تجسّد دورها الفنانة مي دياب، لمساعدة سامح بعد إصابته بـ«حول» في العين، وبعدها يتلقى أكرم اتصالًا من أخيه مصطفى ليطمئن عليهم، ويخبره ما أصاب سامح، ويطلب منهم معاودة الاتصال به ليطمئن على سامح.

وبعدها تتصل الدكتورة نيللي بفوقية وتطلب منها أن تذهب لمركز طبي لإجراء صورة أشعة على المخ، يتواجد الضابط حسام الفنان أحمد عبدالوهاب مع عم عمران يطلب منه التحفظ على الحسيني الفنان أوتاكا والاتصال به فور حضوره.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة إخراج عمرو صلاح

بعد حضور الدكتورة في مسلسل 1000 حمدلله على السلامة نيللي لمعالجة سامح، تسأل فوقية عن حالة سامح الاجتماعية ويبدو عليها الإعجاب به، لكنها تكشف عليه بطريقه كوميدية، وتشتبك نيللي مع الدكتورة سميحة، وتصف نيللي الدواء لسامح وتشتبه في «شرخ بالجمجمة» وتطلب أشعة أخرى.

ويطلب سمير من الحسيني البحث من جديد عن علي ومحاولة استدراج عم عمران مرة أخرى، وتخبر فوقية أكرم باشتباك نيللي وسميحة، وتحاول نيللي إعطاء سامح الحقنة «في العضل» أمام الجميع، وتؤكد لهم نيللي أنّها ستعود مرة أخرى للاطمئنان عليه.

وتؤجل سميحة البحث عن الجدة سوسو، وتطلب منها سماح الاستمرار في البحث عن الجدة سوسو، وأنّها ستعتني بأخيها في فترة غيابها.