3 وجوه جديدة تتألق في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة بدراما 2023

تألق عدد من الوجوه الجديدة في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا ومن إخراج عمرو صلاح.

مصطفى عنبة

من أبرز الوجوه التي برزت في المسلسل هو مطرب الراب مصطفى عنبة الذى يقدم دور بويكا الذى يقع في مساعدة سماح دور مايان السيد في المسلسل.

أحمد عبد الوهاب

يعد واحد من أهم الوجوه الشابة التي تألقت في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بدور الضابط حسام الذى يقع دوما في مشاكل الدكتورة سميحة وأولادها وأقرابها.

مي دياب

واحدة من الوجوه الشابة التي تظهر في المسلسل في دور الممرضة نيللي شقيقة فوقية دور شيماء سيف وهي الفتاة التي تبحث عن زوج وفتى أحلام لها.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا، التي تجسد دور سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل، تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.