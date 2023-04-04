مصرع طبيب صدمه قطار أثناء عودته من عمله بتأمين الفيوم.. مات صائما

لقي طبيب أسنان، منذ قليل، مصرعه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان 2023، بعدما دهسه قطار قادم من بني سويف إلى الفيوم، أثناء عبوره الطريق، في منطقة الحلافي بين محطتي الزملوطي والصدر، وذلك بعدما أنهى عمله، أثناء توجهه إلى المنزل.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة على الفور لنقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع طبيب أسنان

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود بلاغًا بمصرع طبيب أسنان صدمه قطار أثناء عبوره الطريق، عقب إنهاء عمله في مستشفى التأمين الصحي متجهًا إلى منزله، ليلقى مصرعه على الفور ويسقط جثة هامدة في مكان الحادث، ويعود محمولًا إلى مشرحة نفس المستشفى بعد دقائق من خروجه منها على قدميه.

صدمه قطار بني سويف/ الفيوم

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين مصرع طبيب يدعى أحمد علي، 27 سنة، طبيب أسنان، بعدما صدمه قطار بني سويف/ الفيوم، بمنطقة الحلافي بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، ويلقى ربه صائمًا.

نقل الجثة إلى المشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.