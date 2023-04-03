وفاة شخص بعد رفعه أذان صلاة المغرب في مسجد بالأقصر.. حُسن الخاتمة

شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، وفاة مواطن يبلغ من العمر66 عاماً، وهو يؤدي صلاة المغرب بمسجد الإمام علي، بعزبة الجرادات، بمدينة الطود، جنوب المحافظة.

فارق الحياة في الركعة الثانية

وخرج المواطن أحمد سعدي يونس حفني إلى المسجد المجاور لمنزله صائما، وقام بالأذان لصلاة المغرب، ثم أقام الصلاة، واصطف مع المصلين لأداء الصلاة جماعة بطريقة عادية جدا، وفي الركعة الثانية فارق الحياة وسط حالة صدمة انتابت المصلين المسجد وعائلته، وذلك بسبب الوفاة المفاجئة التي وصفوها بـ«حُسن الخاتمة».

شارك في تأسيس المسجد الذي توفى فيه

وتوافد أهالي القرية والقرى المجاورة لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء والتراويح داخل المسجد الذي فاضت روح الراحل به، والذي كان قد شارك في تأسيسه، وكان حريصا على صلاة الجماعة به وخدمته، وبعدها تم تشييع الجنازة ودفنه بمدافن العائلة بمدينة الطود.