موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية العامة والفنية مرورا بمرحلة الشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية

جاء تحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بعد بدء سنوات النقل بالمراحل التعليمية الصفوف الرابع والخامس بالشهادة الإبتدائية والصفين الأول والثاني لشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني بالشهادة الثانوية العامة والفنية، امتحانات شهر مارس والتي بدأت بمعظم مديريات التعليم من يوم 2 أبريل الجاري وتستمر حتى 6 أو 7 أبريل الجاري.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية جاء وفقا لمدريات التربية والتعليم خلال شهر مايو المقبل، مابين الأسبوع الأول والثاني للشهادة الإبتدائية "الصف السادس الابتدائي والصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأسبوع الثاني والثالث للصف الأول والثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي الفني والعام.

بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة وفقا لوزارة التربية والتعليم يوم 12 يونيه القادم وحتى 1 يوليو القادم .

امتحانات شهر مايو 2023

بينما نفت وزارة التربية والتعليم بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر أبريل مؤكدة أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بالمحافظات سيكون خلال شهر مايو وفقا للإدارات التعليمية، على أن يجرى امتحان الشهر لشهر مارس خلال أول أبريل أثناء اليوم الدراسي بالحصتين الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة أو الخامسة والسادسة وفقا لرؤية وما يناسب كل إدارة تعليمية أو مدرسة.