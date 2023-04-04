إغلاق منشأتين وإعدام أغذية فاسدة في حملة على الأسواق بسوهاج
كتب:
شيماء دراز
11:21 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
ضبط بوظة فاسدة بسوهاج
شنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملة على أماكن تداول الأغذية بالاشتراك مع الجهات الرقابية وحماية المستهلك والتموين للتفتيش على ما هو معروض وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه.
حملة لمتابعة المنشآت الغذائية بسوهاج
وأسفرت الحملة عن ضبط 250 لتر بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم المرور على 15 منشأة غذائية وبائعا متجولا، وتم تحرير 25 محضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر عدم نظافة، وتحرير 12 محضرًا متنوعًا.
إغلاق منشأتين بسوهاج
كما أعدمت الحملة 30 كيلوجراما مواد غذائية متغيرة في الخواص الطبيعية و350 لتر عصير، وتم إغلاق منشأتين.