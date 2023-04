ينتظرمتابعو مسلسل الكبير أوي، موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023، لمشاهدة الحلقة مرة أخرى حال عدم تمكنهم من مشاهدة الحلقة في عرضها الأول، ويعالج مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد من القضايا التي تهم المجتمع، منها المشكلات الزوجية التي تواجه الأزواج بعد مرور فترة على زواجهم، وهوس السوشيال ميديا والتريند الذي يحاصر أغلب مستخدمي السوشيال ميديا.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023 في الساعة 1.45 صباحًا الإعادة الأولى، والساعة 3.30 مساء إعادة ثانية، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء، ويمكن متابعة قناة on drama من خلال التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

موعد مسلسل الكبير الجزء 7

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023، تكشف عن الأحداث التي تدور بين مربوحة والكبير أوي وشقيقه جوني، بعد إعلان جوني خطبته للبلوجر شروق التي تقدم دورها الفنانة أيتن عامر، من أجل الحصول على المزيد من المتابعين.

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على شاشة قناة on الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب.