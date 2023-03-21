تتويج مركز شباب المنيرة بطلا لدوري أكاديميات القليوبية لكرة القدم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، نهائي فعاليات دوري أكاديميات القليوبية فى كرة القدم النسخة الثالثة، والمقامة على ملعب مركز شباب سنديون ، بحضور أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ومشير حنفي لاعب النادي الأهلي السابق والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ووليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، ومديري الإدارات، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

طابور عرض للأكاديميات المشاركة

بدأ الحفل الختامي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة الرياضة ، بطابور عرض للأكاديميات المشاركة التي تُمثل أكاديميات الكرة بالإدارات الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة، والسلام الوطني، وعرض فقرة التنورة، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية والرياضية وعرض فقرة الكاراتية بين الشوطين، تليها كلمة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها

وأشار «الصبروط»، في كلمته إلى أن الدوري يهدف إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، من خلال دوري الأكاديميات المقامة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على استثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف مواهب رياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

كما أشاد «عفيفي»، بتنظيم دوري الأكاديميات بالقليوبية للعام الثالث على التوالي، مشيدا بحسن التنظيم موجها الشكر لمجلس إدارة مركز شباب سنديون مع ضرورة صيانة الملعب والحفاظ عليه، وأن الدوري يهدف إلى المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، استثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف المواهب الرياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

أسفرت نتائج مباريات المرحلة الأولى مواليد 2012/2013 حصل على المركز الأول فريق البرادعة التابعة لإدارة شباب القناطر الخيرية، وحصل على المركز الثاني فريق منشأة دياب التابع لإدارة شباب بنها، وحصل على المركز الثالث فريق نامول التابع لإدارة شباب طوخ.

وأسفرت نتائج مباريات المرحلة الثانية مواليد 2010/2011 عن حصول فريق المنشأة الكبرى التابع لإدارة شباب كفرشكر على المركز الأول، وحصل على المركز الثانى فريق نايل سبورت، وحصل على المركز الثالث فريق مساكن إسكو التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة.

كما أسفرت نتائج مباريات المرحلة الثالثة مواليد 2008/2009

حصل على المركز الأول فريق المنيرة التابع القناطر الخيرية، وحصل على المركز الثاني فريق صنافير التابع لإدارة شباب قليوب، وحصل على المركز الثالث فريق كفر طحا التابع لادارة شباب بنها.

دوري الأكاديميات لكرة القدم النسخة الثالثة

جدير بالذكر أن دوري الأكاديميات لكرة القدم النسخة الثالثة ينقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية، باشتراك 223 فريقا على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية، المرحلة الثانية الأدوار التمهيدية على مستوى المحافظة يشارك بها الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية لكل مرحلة سنية على حدى، المرحلة الثالثة الدور قبل النهائي الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري في كل مرحلة.