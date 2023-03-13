«شباب القليوبية» تطلق برنامج المشورة المهنية بالتعاون مع «آداب بنها»

أعلنت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق تنفيذ برنامج تدريبي جديد لتنمية المهارات الحياتية «المشورة المهنية»، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة «يونيسيف»، من كلية آداب جامعة بنها فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي.

أداء التقييم السيكولوجي

وأوضح بيان «شباب القليوبية»، أن التدريب يتم عن طريق مدربين معتمدين للمشورة المهنية من وزارة الشباب والرياضة لعدد 40 مستفيدا، يتلقون فى خلال أيام التدريب إلى أداء التقييم السيكولوجي، ومعرفة المزايا والقدرات الخاصة والمواهب الخاصة بكل فرد ، تعريف المناطق الخاصة بك التى تتطلب التطوير، استعراض المهن التي تتناسب مع المواهب والمزايا والقدرات الخاصة ، و ذلك من خلال تقارير مكتوبة ونتيجة لمقابلة مع خبراء.

الاطلاع على التوصيف الوظيفي

كما تطرقت الى كيفية الاطلاع على التوصيف الوظيفي لبعض المهن الأكثر ملائمة بما في ذلك (نطاق العمل و المهام و العلم والمعرفة ، والإهتمامات) وذلك أيضاً بالاستعانة بالمتخصصين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الكفاءات المهنية اللازمة و المطلوبة للمهنة التى تختارها و اكتساب القدرات الخاصة ، تحديث سيرتك الذاتية لتعكس المهارات التي أصبحت تتفوق وتتميز بها، واخيرا المساعدة فى البحث عن المهن المستهدفة في سوق العمل.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في وقت سابق على المدربين إلزام المتلقين بجميع البرامج اتباع القواعد والنظام المقرر من وزارة الشباب والرياضة في أيام الحضور وساعات تلقي التدريب، مع تسهيل إجراءات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لتوسيع قاعدة الاستفادة من البرامج.