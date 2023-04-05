محمد رمضان يروج لفيلم هارلي بصورة جديدة

روج الفنان محمد رمضان لفيلمه الجديد «هارلي» المقرر عرضه ضمن موسم عيد الفطر المبارك، تزامنا مع احتفاله بنجاح مسلسله الرمضاني جعفر العمدة، الذي يعرض عبر قنوات «DMC»، حصريا.

وكشف محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة جديدة من كواليس فيلم هارلي، وعلق عليها قائلا: «فيلم هارلي.. عيد الفطر يجمعنا ويفرحنا، ثقة في الله نجاح في جميع السينمات».

فيلم هارلي

من المقرر أن يعرض فيلم هارلي خلال موسم عيد الفطر، وهو بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، وعدد من الفنانين، من إخراج محمد سمير.