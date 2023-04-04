مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. مشهد مؤثر لنجل الشهيدة مها أمام قبرها

تقام جنازة السيدة السيناوية مها (وفاء عامر) ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، وذلك بعد قتلها على يد التنظيم الإرهابي في الحلقة الماضية عندما أصدر زعيم التنظيم فتوى بقتل أهالي سيناء الذين يتعاونوا مع الجيش ويمدوهم بمعلومات عن أفراد التنظيم الإرهابي ومخازن الأسلحة التابعة لهم.

يذهب محمد نجل السيدة مها إلى قبرها بعد دفنها، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، ويذهب إليه عبدالله نجل الشيخ موسى ويخبره أنه فقد والده وأشقاءه أيضا بسبب الإرهاب، وعندما يسأله محمد عن سبب قتل الإرهابين لهم، يقول له: «قتلوهم لأنهم ما سطتوا وما خافوا منهم، وقالولهم احنا بنحمي أرضنا وعرضنا وبلادنا واللي بيموت بيدافع عن وطنه هو شهيد زي أمك.. أمك بطلة والناس عمرها ما هتنساها».

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13

ونجح مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13 في إلقاء الضوء على الفظائع التي ارتكبها التنظيم الإرهابي داخل سيناء، ضد الأهالي ورجال الجيش، وذلك خلال فترة تعتبر هي الأصعب.