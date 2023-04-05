موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الاربعاء

تتواصل أحداث مسلسل مذكرات زوج، حيث بدأت «شيرين» عائشة بن أحمد، تقبل نصائح المقربين منها، بضرورة تحسين علاقتها بـ«رؤوف» بعد الطلاق، خاصة بعد شعور الأخير أنّه تسرع في قرار الطلاق، وهو ما كشف عنه خلال حديثه مع طبيه النفسي، لذا تحاول شيرين استعادة العلاقة مرة أخرى مع رؤوف.

مذكرات زوج مسلسل درامي اجتماعي، يعرض على قناة cbc، واستطاع جذب أنظار الأسر المصرية، لتناوله العديد من المشاكل الاجتماعية، من خلال الطيار «رؤوف» الذي يعاني من اضطربات نفسية وشعور بالوحدة رغم وجوده وسط أسرته، لذا قرر تغيير حياته الزوجية بعد أكثر من 10 سنوات زواج، وترك منزل الزوجية ثم استقال من العمل، وطلق زوجته، لذا ينتظر المشاهدون متابعة الأحداث الجديدة الليلة على قناة cbc اليوم الأربعاء.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الأربعاء

تعرض شبكة قنوات سي بي سي اليوم، الحلقة 14 من أحداث مسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الـ14 اليوم الأربعاء من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الرابعة عشر اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، أحداثه في 15 حلقة فقط، عن رواية أحمد بهجت، والسيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.