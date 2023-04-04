قناة الناس تنقل الصلاة من مساجد فرنسا وألمانيا والأرجنتين.. «سفراء دولة التلاوة»

أذاعت قناة الناس اليوم الثلاثاء، لقطات من إقامة شعائر صلاة العشاء والتراويح في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالي الرمضانية وإقامة الصلاة، وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطي.

تلاوات للقراء المصريين المبتعثين من الأوقاف

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد منجود من ساو باولو في البرازيل، والشيخ إسلام كمال من جزيرة مارجريتا في فنزويلا، والشيخ محمود حمدان غلاب من بلفور في فرنسا، والشيخ عبدالناصر شعيب الكومي من بوينس آيرس في الأرجنتين، والشيخ محمد السعدني من فرانكفورت في ألمانيا.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتٌبث عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.