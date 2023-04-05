اعرف الفرق بين شقق الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين تزامنا مع حجزها

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجرءات حجز الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي، ووحدات سكن لكل المصريين 4، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

الفرق بين الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

يستعرض «الوطن» في السطور التالية، الفرق بين شقق الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين، على النحو التالي:

- شروط الحجز

بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة من الإسكان الاجتماعي، شروطه تتمثل في، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة، وأن يكون التقديم في محل إقامته أو محل عمله، ويكون غير حاصل على وحدة آخرى مدعمة من الدولة.

أما بالنسبة لسكن كل المصريين 4، تتمثل شروط التقديم في ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وأن يكون مصري الجنسية، ويمكن حجز الوحدة لقاصر بشرط توافر قرار وصاية من الواصي.

- معدل الدخل

بالنسبة للوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي، فالحد الأقصى لدخل الشخص المتقدم 6000 جنيه، و8000 للمتزوج، أما بالنسبة للوحدات السكنية التابعة لسكن كل المصريين الحد الأقصى لدخل المواطن المتقدم يصل إلى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

- قيمة الدعم

أهم ما تتميز به وحدات الإسكان الإجتماعي هو الدعم المقدم من الدولة حيث يقدم صندوق الإسكان دعم يصل إلى 60 ألف جنيه.

أما بالنسبة لوحدات سكن لكل المصريين «الإسكان الحر» فلا يوجد بها أي دعم مقدم من الدولة، بل تباع الوحدات السكنية بهدف ربح صندوق الإسكان الاجتماعي، لكي يسمح بالإنفاق على باقية مشاريع محدودي الدخل.

- أولوية التملك

بالنسبة للإسكان الاجتماعي يكون الحجز فيه، عن طريق شراء كراسة الشروط من البريد المصري، ثم التقديم على الموقع الإلكتروني، وتكون الأولية في الحثول على الوحدات السكنية، للمتزوج العائل أولًا، ثم المتزوج، ثم الأعزب، كما أن الأولوية تكون للأصغر سنًا.

أما بالنسبة لـ«سكن كل المصريين» الإسكان الحر، فالحجز فيه يكون عن الطريق الإلكتروني، والحصول على الوحدات السكنية يكون بالأسبقية في الحجز.