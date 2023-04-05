أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وكيفية تنشيط الفيزا، إذ تبلغ نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي تكافل وكرامة من السيدات 76% مقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 24% فقط، بالإضافة إلى وجود 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي.

و«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وكيفية تنشيط فيزا تكافل وكرامة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، من خلال الضغط على هذا الرابط، ومن ثم إتباع عدد من الخطوات التالية:

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- تظهر البيانات التالية للمستعلم، والتى تتمثل في: «نوع بطاقة الدعم النقدي، حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- يمكن للأسماء الجدد في تكافل وكرامة معرفة نوع البطاقة والرصيد حال الاستعلام.

- يمكن من خلال الاستعلام تقديم شكوى.

كيفية تنشيط فيزا تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعى، إمكانية تنشيط فيزا تكافل وكرامة، تسهيلا على المواطنين من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من خلال اتباع عدد من الخطوات، وهى:

1- الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع خطوات تنشيط فيزا تكافل وكرامة.

2- في حالة عدم معرفة المستفيد تنشيط فيزا تكافل وكرامة عبر الخط الساخن، يمكن التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية.

3- يقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية، بتفعيل الباركود المتواجد على فيزا تكافل وكرامة، وتننشيطها.

4- يستفيد صاحب البطاقة من الرصيد المتواجد في فيزا تكافل وكرامة بعد تفعيلها.