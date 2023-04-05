قيمة دعم تكافل وكرامة بعد زيادة 25%.. اعرف موعد الصرف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25% لنحو 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، لشهر أبريل 2023، لافتة إلى أنّه سيتم صرف مستحقات شهر أبريل السبت 15 أبريل 2023، أي قبل عيد الفطر المبارك بنحو 5 أيام.

زيادة الدعم النقدي 25% تزامنا مع مستحقات أبريل

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ قيمة دعم تكافل وكرامة ستزيد بنسبة 25%، موضحة أنّ دعم تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة تمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا ودخلها قليل، ويشترط لحصول الأسر على دعم تكافل أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، وأن يكونوا منتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل، موضحة أنّ متوسط قيمة دعم تكافل قبل زيادة 25% يقدر بـ500 جنيه.

زيادة قيمة الدعم للمستفيدين خلال أيام

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنّ الدعم النقدي «كرامة» يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي، ويستهدف الأشخاص المسنين الذين بلغت أعمارهم 65 سنة أو أكثر، لافتة إلى أنّه كان يتم صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، ومثلهم للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، وسيتم زيادتهم 25% تزامنا مع مستحقات شهر أبريل 2023.

معايير للقبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك عدة معايير للقبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، منها «عدم امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، وألا تملك أي دخل شهري ثابت، وعدم حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، واستيفاء الأسرة المستفيدة كل البيانات للتقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، كما يشترط للحصول على تكافل وكرامة، ألا تكون الأسرة المستفيدة من الدعم لديها معاشا تأمينيا أو تحصل على مساعدة ضمان اجتماعي شهرية».