نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالصف

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر داوود بداية من طريق 21 حتى شارع الجيش، ومشروعات التوسعة والتطوير بشوارع المركز ويوسف السباعي والمعهد الديني، تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

الانتهاء من أعمال التطوير والرصف

ووجه نائب محافظ الجيزة برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة.

وتفقد نائب المحافظ المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بمدينة الصف وقرية صول بمركز أطفيح، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق ومتابعة منافذ السلع الغذائية بالأسعار المناسبة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

التأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة

ووجه نائب المحافظ، بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أنه رافق نائب المحافظ، خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد، رئيس مركز الصف، والشركة المنفذه لأعمال الرصف.

كما أجرى «الشهابي» جولة ميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة أعمال التطوير للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بمدينة العياط ضمن جولات النائب المكثفة بناء علي تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة كافة المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع، ومتابعة أعمال التطوير ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بهدف الوصول لأعلى معدلات الإنجاز ونهو الأعمال في التوقيتات المقررة.