محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور المنصورية والمريوطية والمنطقة الأثرية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحوري المنصورية والمريوطية ومحيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من إتمامها وفق أعلى المواصفات لمواكبة المظهر الحضاري المخطط للمنطقة.

متابعة أعمال إنشاءات الإسطبلات الجديدة

واستهل محافظ الجيزة جولته بمتابعة أعمال الإنشاءات الخاصة بالإسطبلات الجديدة بكفر الجبل على مساحة 18 ألف متر مربع، والتي من المنتظر تنفيذها كواجهة حضارية ونقطة انطلاق لراغبي ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية، والتي من المقرر أن تشمل 180 باكية للدواب تم تنفيذ 36 منها كمرحلة أولى لتسكين 220 دابة.

رفع كفاءة الشوارع المحيطة

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، على ضرورة مراعاة الأعمال في بوابات الدخول والخروج والمساحات المخصصة لخدمة العاملين والمترددين على الإسطبل وتوفير التأمين اللازم له، على أن يتم تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة وتمهيدها لتحسين حركة المرور.

منع تراكم ناتج أعمال التطوير

ووجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل للمحافظة على مستوى النظافة الخاص بالقطاعات التي تم تطويرها بمحاور المنصورية والمريوطية ورفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكم ناتج أعمال التطوير بالقطاعات الجاري العمل بها.

شملت الجولة تفقد المحافظ لقطاعات ترعة المريوطية الجاري تطويرها بداية من المنطقة المحصورة من كوبري الشيشيني وحتى كوبري فلفلة بطول 650 مترا، والثاني حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

إسراع وتيرة العمل للتسليم في الموعد المحدد

وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالأعمال بالتنسيق وإسراع وتيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة والتي من المقرر أن تتضمن توسعة الطريق على جانبي الترعة وإقامة ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق استثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال على أن تشمل الأعمال النهوض الحضاري بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

كما اطلع «راشد» على مقترح بالمخطط المروري الشامل للمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري مع المريوطية لرفع كفاءة الحركة للقادم من الطريق الدائري إلى مناطق المنشية والمريوطية والعكس والمناطق السكنية المحيطة بها.