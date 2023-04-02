أخبارك تهمك.. منها صرف معاش الـ15% وامتحانات مارس

يبحث الكثير من المتابعين عن الأخبار الخدمية على مدار الساعة، نظرا لأهميتها منها صرف معاش الـ15% وشهادات الـ18% وامتحانات مارس، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز هذه الأخبار:

زيادة معاش الـ 15%

بدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، صرف زيادة معاشات 2023 أمس السبت عن شهر أبريل، من ماكينات الصرف الآلي للبريد والبنوك، وكذلك من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ فوري، لتوضح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات السنوية تكلفتها تبلغ 55 مليار جنيه.

ولمعرفة قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، يتمّ ضرب قيمة المعاش في 15% وهي الزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهادات الـ 18%

واصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، صرف رؤوس أموال شهادة الـ18% المعروفة داخل البنك الأهلي باسم الشهادة «البلاتينية» وداخل بنك مصر شهادة طلعت حرب الجديدة، وسيستمران حتى نهاية مايو المقبل.

وشهدت فروع البنكين زحاما مع خفض ساعات العمل خلال شهر رمضان بقرار من البنك المركزي المصري، وسط إقبال من عملاء البنكين على استرداد رؤوس أموال الشهادة.

امتحانات شهر مارس

تنطلق امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 2 من إبريل 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات شهر مارس 2023 لصفوف النقل، تأتي بسيطة وسهلة مكونة من أسئلة اختيار من متعدد ومقالية وتحقق الهدف التربوى، موضحة أنه سيتم تصحيح امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من قبل المدارس والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية.