مسلسل جميلة الحلقة 13.. داليا تظهر في بث مباشر للدفاع عن طارق وشهيرة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج، ظهور داليا زوجة طارق نصار، الذي يجسّد دوره الفنان سامح الصريطي، في بث مباشر، لتبرئة زوجها وشهيرة والدة جميلة، التي تجسّد دورها الفنانة سوسن بدر، وتأكيدها أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي ويتبادلان من خلاله كلمات الغزل، مزيفا وليس صحيحا، وذلك تخوفًا من اتهامات زوجها وتهديدها بالسجن بسبب أحكام قضائية ضدها.

مسلسل جميلة الحلقة 13

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 13، يخبر طارق حبيبته شهيرة، أنّه استطاع إقناع زوجته داليا التي تجسّد دورها الفنانة عبير منير، بتبرئة ساحتهما من تهمة الخيانة، بعد تهديدها بوجود أحكام قضائية ضدها تزج بها في السجن.

أحداث مسلسل جميلة

وأعربت شهيرة والدة جميلة، عن سعادتها بعد ظهور داليا في بث مباشر، وذهبت إلى المدرسة التي تمتلكها، وأحضرت شريف المحامي زوج ابنتها آية الذي يجسّد دوره الفنان هشام إسماعيل، وطلبت منه إصدار بيان من العائلة لرفض الفيديو المسرب من فترة، وطرح فيديو آخر يظهر فيه شخص آخر يزعم أنّه هو الذي زوّر الفيديو الذي ظهرت فيه شهيرة وعشيقها للإضرار بسمعتهما.