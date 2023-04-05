مسلسل جميلة.. ريهام حجاج تكشف الصحيفة الجنائية لصديقة شقيقها أكرم

شهد مسلسل جميلة الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج، الكشف عن تفاصيل أكثر تتعلق بالصحيفة الجنائية الخاصة بـ مي وتقوم بدورها مروة الأزلي، صديقة أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، وذلك بعدما أوصت جميلة، التي تعمل بالنيابة الإدارية، أحد أصدقاءها بمعرفة كل المعلومات التي تخص مي، والأمور التي تخفيها عن كل من حولها.

مسلسل جميلة

وخلال مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تجد جميلة، أنَّ الملف الجنائي الخاص بـ مي، يحمل كثير من الاتهامات والأمور المشينة، وصدور أحكام جنائية ضدها، الأمر الذي أصاب جميلة بالصدمة، خصوصًا وأنها كانت تشجع شقيقها على الزواج منها بسبب حملها.

أحداث مسلسل جميلة

وفي الحلقة 13 من مسلسل جميلة، وفي الوقت الذي يتحدث فيه أكرم مع مي، عبر الهاتف وتؤكّد أنَّها لن تتزوج به، إلا بعد حصوله على ميراثه كاملًا وتأمين مستقبلها، جاءت جميلة بصحبة الملف الخاص بـ مي، لتخبر شقيقها بكل ما تعرفه.

صديقة أكرم تطالبه بانتزاع حقه في الميراث

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 13، حاولت شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، الحديث مع ابنها أكرم إذ تؤكّد له أنَّها لم تخن والده وليس لها علاقة بأي رجل آخر، وأن الفيديو الذي ظهرت به مزورًا، وأكّدت له أنَّها توافق على زواجه من مي، وتراجعت عن طلبها بضرورة قيام صديقته بإجهاض الجنين.