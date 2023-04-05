مسلسل عملة نادرة الحلقة 14 .. النجع يحاول مساعدة نادرة

أحداث متتالية ومصيرية ينتظرها الجمهور اليوم بمسلسل عملة نادرة الحلقة 14، خاصة بعد خطف نادرة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، وأخذ نجلها منها .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 14

من المقرر أن يساعد أهل النجع نادرة، بعد علمه بخطفها ويحاول «عبيدة» التفكير في حل لإنقاذ نادرة، ويرسل الشيخ الشاب عمر بعض الرجال الملثمين لضرب الأستاذ وسيم عقابا له على طلب يد أخته رقية بعد وسوسة الشيخ الكبير له، ثم يزور عبد الجبار الأستاذ وسيم ليطمئن على سلامته ويعده بالبحث عن المتسببين في الحادث، ويخبره الأستاذ وسيم أنّ يعلم من الفاعل.

أنس تحاول مساعدة نادرة في المسلسل

ويحاول عبدالجبار بمساعدة علاء أن يثبت لأهل النجع أنّهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، ويلتقي «أنس» عبيدة بين آثار الأقصر، ويحاول معرفة بعض الأمور عن نادرة وتخبره أنّها أصبحت غريبة عنهم بعد تهريبها له، ويخبرها أنّه تعلم منها الكثير وينوي تطبيقه قريبا.