تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

قال مصدر مقرّب من الدكتور أحمد عمر هاشم وأحد أفراد عائلته، ويقيم بمحافظة الشرقية، إنه من المرجح مغادرة فضيلة الإمام غدًا الخميس على الأكثر، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة، وفي تحسن ملحوظ بناء على تقرير الطاقم الطبي المشرف على حالته داخل المستشفى الذي تلقى داخله الرعاية الطبية.

مساجد كان يزورها الإمام خلال رمضان

وأضاف المصدر المقرب لفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، أنه قبل تعرضه للوعكة الصحية، كان دائم الحرص على زيارة المساجد لعمل حلقات علم وإعطاء دروس إسلامية، لافتًا إلى أنّ أبرز المساجد التي كان يزورها وينتظره بها آلاف المصلين، هي جامع الأزهر، مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم، مسجد المهند بالتجمع الخامس ومسجد الحسين، في ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في رمضان من كل عام، معلقا: «ننتظر خروج الإمام من المستشفى وسيحصل على فترة نقاهة بالبيت»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

وأشار أحد أفراد عائلة فضيلة الإمام، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ الإمام ربما يحتاج لفترة نقاهة ثم يعاود النزول مجددًا وزيارة المساجد وإعطاء دروس العلم واللقاءات الدينية، سائلًا له المولى عز وجل، الشفاء العاجل وأن يحفظه الله لمصر ولجموع المسلمين في العالم الإسلامي، لإتمام رسالته في نشر الدعوة ومواصلة التعريف بسماحة الإسلام الكريم.

محافظ الشرقية يطمئن على الدكتور أحمد عمر هاشم

كان محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، قد اطمأن على الحالة الصحية لفضيلة الإمام خلال الأيام الماضية، ولفتت الدكتورة أسماء عبد العظيم المسؤول الإعلامي بالمحافظة في حديث لـ«الوطن»، إلى أنّ محافظ الشرقية تابع بالسؤال عن تطورات الحالة الصحية لفضيلة الإمام أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معلنًا تقديره واعتزازه بفضيلته، باعتباره قامة دينية يُفتخر بها في كافة المحافل العالمية، وسيبقى رمزًا إسلاميًا يعتز به المسلمون، وإحدى علامات ورموز المحافظة.