كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن موعد ومكان عزاء والدها، الذي توفي مساء أمس، وأقيمت الجنازة صباح اليوم، من مسجد المشير طنطاوي، فى منطقة التجمع الخامس.

موعد ومكان عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

وكتبت دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «سيقام عزاء والدي حبيبي السيد محمد الشربيني، يوم الجمعة الموافق 7 أبريل في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، نسألكم الدعاء».

وحظي منشور دينا الشربيني، بتفاعل كبير من نجوم الوسط الفني، إذ علق الفنان شيكو: «البقاء لله يا دينا ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم».

حضور كبير في جنازة والد الفنانة دينا الشربيني

وحضر عدد كبير من الفنانين، جنازة والد الفنانة دينا الشربيني، وكان من أبرزهم ريهام عبد الغفور، دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، صبا مبارك، عمر السعيد، وغيرهم.