دعاء لأولادي في رمضان.. اللهم علّم أبنائي وبناتي ما جهَلْوا وافتح عليهم

دعاء لأولادي في رمضان.. بهذه الصيغة تبحث الملايين من الأمهات عبر محرك البحث «جوجل» عن أدعية لأبنائهم بالنجاح والسعادة في الدنيا وحفظهم من كل مكروب وسوء، وذلك استغلالا لبركات ونفحات شهر رمضان المبارك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية بعض الأدعية التي يمكن للأم تردديها، استجابة للأمهات اللاتي بحثن عن دعاء لأولادي في رمضان، وهي كالتالي:

اللهم إني استودعك ذريتي يامن لا تضيع ودائعه احفظهم يا رب من كل شر وآفة وعاهة ومن الأمراض ومن شر طوارق الليل، ومن شر عين كل حاسد، وابعد عنهم يا رب أصدقاء السوء، واجعلهم يا رب مصدرًا لعزي وفخري واعتزازي، وارزقهم حظًا من الدين وحظًا في العلم وحظًا في الخلق، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم يا رب الكفر والفسوق والعصيان.

دعاء لاولادي في رمضان

اللّهم الطف بهم في قضائك وعافهم من جميع بلائك ووفقهم لما يرضيك وباعد بينهم وبين جميع معاصيك ونوّر أبصارهم وبصائرهم.

اللّهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي ولا تضرهم وأن توفقهم لطاعتك وأن ترزقني برهم.

اللهم علّم أبنائي وبناتي ما جهَلْوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين.