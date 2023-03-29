محمد الحلو يحيي حفل ليالي رمضان في الأوبرا الأحد

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الأحد المقبل، حفلين في التاسعة والنصف مساء، ضمن برنامج ليالي رمضان.

أغاني محمد الحلو في حفل الأوبرا:

وعلى المسرح الكبير، تقدّم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة الفنان الكبير محمد الحلو والنجمة ريهام عبدالحكيم، ويتضمن مجموعة من أشهر الاعمال الغنائية الدرامية الخاصة بتترات المسلسلات الشهيرة، التي عرضت خلال شهر رمضان، ومنها «آه يا زمن، وليالي الحلمية، وحياة الجوهري، وزيزينيا، وبوابة المتولي، وأم كلثوم، والحسن البصري، وخاتم سليمان، وهي ودافنشي، والأسطورة»، أداء وليد حيدر، وأميرة أحمد، وسمية وجدي، وأحمد عفت، ومحمد حسن، وعمرو صفاء، ومؤمن خليل، ومصطفى النجدي.

حفل فرقة أيامنا الحلوة

وعلى المسرح المكشوف تستعيد فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان، ذكريات عدد من المؤلفات الغنائية التى اشتهرت خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتشمل تترات المسلسلات والفوازير، إضافة إلى مختارات من أعمال الموسيقى العربية لكبار المطربين.