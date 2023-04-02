الجمهور يستقبل محمد الحلو في دار الأوبرا بتصفيق حاد

استقبل جمهور دار الأوبرا المصرية، محمد الحلو، بحفله في دار الأوبرا المصرية ضمن السهرات الرمضانية بالتصفيق الحاد وبدأ الجمهور يردد كلمة «حمد الله على السلامة يا أستاذ».

محمد الحلو يبدأ فقرته الغناية في دار الأوبرا بأغنية الوسية

وبدأ الحلو فقرته الغنائية بتتر مسلسل الوسية بطولة أحمد عبد العزيز ومحمود حميدة، التي سبق وغناها قبل 33 عاما مع حنان ماضي، وهي من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن.

وبعدها قدم أغنية «ليالي الحلمية» الذي سبق وقدم تتره، والمسلسل قام ببطولته مجموعة كبيرة من بينهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري والأغنية من كلمات سيد حجاب وألحان ميشيل المصري.

وسبق وقدم قبل الحلوة ريهام عبد الحكيم أغنية تتر فريسكا، وتتر مسلسل خاتم سليمان، بالإضافة لمسلسل راجعين يا هوى لخالد النبوي الذي قدمته رمضان الماضي.