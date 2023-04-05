7 مشاهد مؤثرة في وفاة لاعب المحلة وصديقه.. أحدهما كان ينتظر مولودا

حالة من الحزن الشديد، خيمت على أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فور علمهم بنبأ وفاة أحمد هاني نجيب، لاعب في فريق الناشئين، بنادي غزل المحلة مواليد 2007، وصديقه مصطفى القط، في حادث سير حال استقلالهما دراجة نارية «فيسبا» بالقرب من قرية عياش.

7 مشاهد مؤثرة

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أبرز 7 مشاهد مؤثرة في تلك الفاجعة التي ألمت بذويهم مساء أمس الثلاثاء:

- حرص الصديقان على حضور مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري، يوم الجمعة الماضي لمؤازرة فريقهما.

- لعبا مباراة خماسية لكرة القدم ضمن الدورات الرمضانية.

- كانا في طريقهما للحصول على تذاكر مباراة الأهلي وغزل المحلة بعد الانتهاء من إحدى المباريات.

- لاعب غزل المحلة كان يطمح في ارتداء قميص الفريق الأول.

- وصديقه كان ينتظر أول مولود له وزوجته حامل في شهرها الرابع.

- وآخر ما كتبه الصديق عبر حسابه على التواصل الاجتماعي هو نعي لوالده المتوفى.

- تم تشييع جثمانيهما سويا في مشهد جنائزي مهيب عقب الانتهاء من صلاة الظهر وأداء صلاة الجنازة بمسجد عبدالحي خليل.

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تفاصيل الوفاة

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة الكبرى، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة نارية «فيسبا» أمام قرية عياش، وتم نقل الجثامين الي مستشفي المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التصريح بدفنهم.

وجرى تشييع الجثامين، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن، وأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد عبد الحي خليل بمدينة المحلة الكبرى.