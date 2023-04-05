كريم فهمي لـ أنا والقناع: «مدخلتش الوسط الفني بالواسطة»

قال الفنان كريم فهمي، إنه لم يدخل الوسط الفني بالواسطة بسبب أخيه الفنان أحمد فهمي، متابعا: «دخلت الوسط الفني عن اقتناع، بدليل أن أحمد فهمي كتب فيلم ورقة شفرة هو وشيكو وهشام، وسمير وشهير وبهير وبنات العم، وأنا لم أكن اشتركت في عمل فني تقريبا وقتها».

الاشتراك مع أخيه أحمد فهمي

وأضاف كريم فهمي خلال لقاء ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه كان من الاستسهال بأنه كان يشترك مع أخيه أحمد فهمي في أفلامه بدلا من الاشتراك في فيلم «عرض خاص» الذي تقدم فيه الكثيرين للاشتراك فيه.

وتابع: «الاستسهال أن أقول لأحمد فهمي وشيكو وهشام ضموني معكم في دور، وكان وقتها أحمد وشيكو وهشام سيساعدونني، وبالفعل قالوا لي تعالى ولكني رفضت، لأنني أرغب في أن أبدأ الموضوع بنفسي».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.