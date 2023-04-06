«غريبة العيد» تتربع على عرش المخبوزات في سوهاج.. «سمنة بلدي خالص»

«ناعمة ياغريبة.. ومن قلبي قريبة» أغنية ترددها سيدات الصعيد عند إعداد كحك العيد، إذ يلجأن في أواخر شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر لتجهيز «الغريبة الناعمة» القريبة للقلوب عن باقي المخبوزات من بسكويت وكحك وغيرها.

في قرى محافظة سوهاج، يجتمع الأهالي لإعداد الخبيز بالمنزل الكبير أو دوار العائلة، ثم يقتسم الجميع الخبيز، وفقا لـ«سميرة محمد» خمسينية من مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

صناعة الغريبة بكحك العيد 2023

تقول سميرة إن «الغريبة» من أكثر أصناف كحك العيد والمخبوزات، إذ تحتاج لمهارة فائقة بالإعداد، معقبة: «إديها سمنة بلدي ونفس حلو تأكل أحلى غريبة، مع مهارة تقليبها جيدا وتسويتها لذا لا تؤكل الغريبة إلا من أصحابها فلا يتم شرائها لعدم اقتناع النساء بمهارة من يعدها».

شراء مخبوزات كحك العيد 2023

وعن طريقة صنع الغريبة في سوهاج، قالت ولاء عمر، من مركز سوهاج، إنها تجهز بواسطة السمن البلدي الخالص والسكر البدرة والدقيق المنخول جيدا، موضحة أن رطل السمن البلدي تجاوز الـ200 جنيه، ما يعد مقدارا واحدا لا يتجاوز 15 قطعة غريبة، لذا تلجأ أماكن البيع لخلط السمن والزبد ما يضيع حلاوة الغريبة، بينما في المنزل تضع السيدات السمن البلدى خالصا لتكسب الغريبة مذاقها المميز.

عادات وتقاليد صناعة الغريبة بكحك العيد 2023

بينما قالت نجوى علي، بائعة مخبوزات وكحك العيد 2023، إن الغريبة من الحلوى الأقل إقبالا، وعندما تطلب يؤكد الزبون على صناعتها بالسمن البلدي الخالص ما يرفع تكلفتها كثيرا، خاصة مع استخدام المكسرات بتزينها فضلا عن حاجتها لمتابعة دقية بتسويتها على نار هادئة تماما، لتصبح متماسكة دون أن يتغير لونها الأبيض المائل للون السمن البلدي.