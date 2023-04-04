10 منتجات تطرحها الحكومة بأسعار أرخص من المحلات.. آخرها كحك العيد

في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتاصادي الذي يعيشه العالم أجمع، لا تدّخر الحكومة جهدًا في توفير السلع الأساسية، التي يحتاجها المواطنون حتى لا تتركه فريسة لجشع التجار، لذا بادرت في وقتٍ مبكر بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في منافذ عدة وسيارات متنقلة في المدن والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية.

وكان آخر ما طرحته الحكومة من السلع المخفضة، كحك العيد، بمنافذ التموين بجميع المحافظات، بتخفيضات أكثر من 50 جنيهًا في سعر الكيلو مقارنة بأسعار المخابز ومحال الحلويات.

السلع الغذائية المخفضة بالمنافذ الحكومية

وضمن خدماتها المُقدّمة للجمهور، تستعرض «الوطن» أهم أسعار السلع الغذائية التي طرحتها الحكومة في منافذها بأسعار مخفضة وخاصة معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية، على النحو التالي:

- سعر كيلو الأرز يتراوح من 14 إلى 18 جنيها للكيلو جرام .

- سعر كيلو السكر بأنواع مختلفة يتراوح من 14.5 إلى 16 جنيها.

- سعر كيلو الدقيق الفاخر بـ17 جنيها للكيلو.

- سعر الفول المعبأ يبدأ من 19 جنيها.

- سعر مكرونة الملكة 400 جرام 10 جنيهات.

- سعر كيلو العدس 20 جنيها لـ500 جرام.

- سعر الزيت خليط «الحلوة» 700 مللي بسعر 37.5 جنيه.

- سعر الزيت الخليط 700 مللي ما بيت 30 و34 و36 جنيها، وزيت عباد الشمس 750 مللي 47 جنيها.

- سعر شاي العروسة 250 جراما 33 جنيها، وشاي ليبتون 40 جنيها.

أسعار كحك العيد

سعر كيلو الكحك 2023 «سادة» يبلغ 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك 2023 المحشو ملبن أو عجوة 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك 2023 المحشو «عين جمل» 150 جنيهًا.

سعر كيلو البيتي فور البيتي 160 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة السادة 130 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة المحشوة باللوز 150 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت اللوكس 120 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت العادي 100 جنيه.

أماكن معارض أهلا رمضان

تنشر منافذ أهلا رمضان بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تجوب القري والنجوع والتوابع، وفيما يلى أبرز أماكن منافذ أهلا رمضان:

السيدة زينب: امتداد شارع السد، ميدان زينهم، منطقة المواردي.

مصر القديمة: أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة.

المقطم: ميدان النافورة، الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات.

البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء، شارع 250 أمام المركز الأولمبي، منطقة بير أم سلطان.

دار السلام: شارع الفيوم، شارع مجمع المدارس، شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط

حلوان: شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية، عزبة الوالدة بعرب غنيم.

طره: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد، شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت، شارع معهد امناء الشرطة.

المعصرة: شارع العروبة، شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر، أمام محطة مترو المعصرة.

15 مايو: أمام مبنى الحي.