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الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن لإجبار إسرائيل على وقف التصعيد بالأقصى

كتب:

أ ش أ
11:39 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء إسرائيل مسؤولية التصعيد وتفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل للضغط على إسرائيل ودفعها للتوقف عن الإجراءات التي تتخذها بشكل أحادي.

الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الجانبين الأمريكي والأوروبي

وقال الناطق الفلسطيني ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية مساء اليوم ـ إن «الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الجانبين الأمريكي والأوروبي ومع الأمم المتحدة لوقف العدوان والتصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى والالتزام بما تم الاتفاق عليه»، مضيفا أن «الرئاسة تطالب من الإدارة الأمريكية ليس الضغط فقط بل أن تجبر إسرائيل على التوقف عن الأعمال التصعيدية في المنطقة».

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