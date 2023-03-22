استمرار فعاليات أكبر مسابقة للقرآن الكريم في طوخ بمشاركة 2500 متسابق

شهدت قرى الوحدة المحلية بمركز طوخ فى محافظة القليوبية، استمرار فعاليات أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، برعاية النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها.

ويشارك في المسابقة 2500 متسابق من حفظة القرآن الكريم، حيث تواصل اللجان المشكلة من شيوخ ومحفظي القران الكريم، إجراء الاختبارات بكل وحدة محلية على حدة، تمهيدا لإجراء التصفيات النهائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، وإعلان أسماء الفائزين بمختلف المستويات.

اختبارات مسابقة الوحدة المحلية بقرية ترسا

وشهدت اختبارات مسابقة الوحدة المحلية بقرية ترسا إقبالا من المتسابقين، بحضور عدد من المشايخ والمحفظين.

المسابقة تعد الاكبر فى تاريخ المسابقات

وقال النائب أحمد بدوي، في بيان له، إن المسابقة تعد الأكبر في تاريخ المسابقات، من حيث التنظيم والمشاركة، مشيرا إلى تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة على مستوى القرآن الكريم كاملا، ونصف وربع القرآن، تمهيدا لإجراء التصفيات النهائية، وسيتم إقامة إحتفالية كبرى لتكريم الفائزين على مستوى الدائرة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ووكيل وزارة الأوقاف، وعدد من النواب والقيادات الشعبية بدائرة المركز وقيادات حزب مستقبل وطن.