مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

إشادات كبيرة تلقتها الحلقات الأخيرة من مسلسل «جميلة» الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي على عدد من القنوات الفضائية، ويبحث الجمهور والمتابعون على مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة برمضان 2023، ويرصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة برمضان 2023.

يُعرض المسلسل على قناة سي بي سي 06:13 مساءً عبر قناة مصر الأولى الأربعاء 07:30 مساءً قناة سي بي سي دراما 07:30 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة برمضان 2023

فيعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحا عبر قناة الحياة والإعادة 6:45.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من بطولة كل من ريهام حجاج، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، سوسن بدر، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويذكر أن أيمن سلامة وسامح عبد العزيز تعاونا من قبل مع ريهام حجاج في مسلسل «يو تيرن» العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا.