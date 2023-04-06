مسلسل جميلة الحلقة 14.. طارق يخدع داليا ويطلب منها 30 مليون جنيه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 14 بطولة ريهام حجاج، كذبة جديدة من قبل طارق نصار ويجسد دوره سامح الصريطي، لخداع زوجته داليا وتلعب دورها عبير منير، بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي كبير يقدر بنحو 30 مليون جنيه، بزعم إنهاء بعض التعاملات المالية لإسقاط أحكام قضائية ضدها بالسجن لمدة تزيد عن 10 سنوات.

مسلسل جميلة الحلقة 14

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 14 بطولة ريهام حجاج، تعاتب داليا، زوجها طارق نصار، لعدم تدخله قبل صدور أحكام قضائية ضدها كما زعم لها، ويخبرها أنها كانت تصر على أن تكون جميع التعاملات والأوراق باسمها.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث المسلسل، تخبره داليا أنه كان يمكن إلقاء القبض عليها في أي لحظة دون أن تدري، ويطمئنها بأن الأوراق كانت تتضمن عنوانها القديم وليس الحالي، ويخبرها أنه يحتاج نحو 30 مليون جنيه، لتفادي هذه الأحكام القضائية ضدها، الأمر الذي يصيبها بصدمة.

نيرمين تدبر مؤامرة جديدة ضد جميلة

وخلال جلسة داليا وطارق سويًا، تصل رسالة إلى هاتف داليا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويسألها طارق عن صاحب الرسالة، وتشير إليه بأن هناك سيدة تدعى نيرمين تخبرها بأنها زوجة شخص اسمه زياد تريد مقابلتها ولا تعرف من هي.