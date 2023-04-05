ملخص الحلقة 14 من مسلسل جميلة.. ظهور أب جديد لـ ريهام حجاج

جاء في ملخص الحلقة 14 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، ظهور شخص غريب ويجسد دوره الفنان صبحي خليل، يطلب مقابلة «شهيرة» والدة جميلة، وتلعب دورها سوسن بدر، وأخبرتها السكرتيرة أنّ هذا الشخص يأتي باستمرار إلى المدرسة التي تمتلكها لمقابلتها، وعندما رأته «شهيرة» في كاميرات المراقبة ارتبكت بشدة، ورفضت مقابلته ووصفته بأنه كاذبًا.

ملخص الحلقة 14 من مسلسل جميلة

وحسب ملخص الحلقة 14 من مسلسل جميلة، كانت شهيرة والدة جميلة تجلس داخل مكتبها بالمدرسة، بصحبة شريف زوج ابنتها آية، ويجسد دوره هشام إسماعيل، وعندما رأى ارتباكها، قرر الخروج لمقابلة هذا الرجل، ولكنها عنفته وطلبت منه الجلوس، واحتجزته في مكتبها فترة طويلة.

أحداث مسلسل جميلة

ويطلب أمن المدرسة، من هذا الرجل الغريب الذي يرتدي جلبابًا ويضع فوقه جاكت، المغادرة، ويخبرهم أنه أحد أقارب شهيرة، ولكنهم هددوه بطلب الشرطة، وبعد ساعات طويلة أخبر الأمن، «شهيرة» أن هذا الرجل قد غادر، وعندما همت بالخروج من المدرسة، تبعها الرجل بسيارته إلى منزلها.

ظهور أب جديد لـ جميلة

ووقف أمام منزلها تمهيدًا للدخول لمقابلتها، حتى رأى «جميلة» تخرج من المنزل وتركب سيارتها للمغادرة، وعلم من حارس الفيلا، أنّ «جميلة» التي تجسد دورها ريهام حجاج، ابنتها، وتبعها الرجل حتى وصلت لمنزلها أيضًا، ثم استوقفها، وسألته جميلة عن هويته ومن يكون؟، ليخبرها بأنه والدها، وتصاب بصدمة تنتهي معها الحلقة.