مسلسل جميلة الحلقة 14.. مشادة بين ريهام حجاج وشقيقها أكرم بسبب زواجه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 14 بطولة ريهام حجاج، مشادة كلامية ساخنة بين جميلة، وشقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، بسبب رفض جميلة زواج شقيقها من صديقته مي، بعد معرفة سجل صحيفتها الجنائية، وصدور أحكام قضائية ضدها واتهامها في قضية أخلاقية، إلا أن أكرم أعلن تمسكه بصديقته، وتأكيده الزواج منها مهما كان الثمن.

مسلسل جميلة الحلقة 14

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 14، جلست جميلة مع شقيقها، لتخبره بأنها تراجعت عن موافقتها بشأن زواجه من صديقته مي، والاحتفاظ بجنينها، وذلك بعد معرفتها بأمور مشينة تخصها، وفاجأها أكرم شقيقها بأنه على علم بكل ذلك، وسيتزوج منها، إلا أن جميلة انفعلت وأكدت له أنها ستقف ضد هذه الزيجة وتمنعها بكل الطرق.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، انضمت آية وتقوم بدورها سامية عاطف، إلى شقيقتها جميلة، واعترضت أيضا على فكرة زواج أكرم ومي بعد كل المعلومات التي كشفتها جميلة، وأصر أكرم على التمسك بحبيبته مؤكدا أنه لن يتراجع.

أكرم يعاند جميلة بسبب صديقته

وقال أكرم لوالدته وتقوم بدورها سوسن بدر، إنه سيقوم بإحضار صديقته مي إلى المنزل، لعقد قرانهما، وسألها إذا ما تراجعت هي الأخرى عن موافقتها عن هذه الزيجة من عدمه.