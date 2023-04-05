موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc.. المؤامرات تشتد حول ريهام حجاج

يبحث الجمهور عن موعد إعادة الحلقة 14 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، الذي ينافس خلال موسم رمضان 2023.

وبدأت تتزايد حدة الصراع والمؤامرات حول جميلة، التي ظهرت منذ الحلقات الأولى عقب وفاة والدها وتركه وصية بموجبها تم نقل كل ممتلكاته وأمواله باسمها، وحرمان شقيقتها وشقيقها ووالدتها من الميراث، ما جعل الجميع يدخل في حالة من الصدمة.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc

يأتي موعد إعادة الحلقة 14 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc في الساعة 6.15 مساءً، فيما يعرض على قناة on في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، يحاول أصدقاء جميلة والمقربين منها، إفساد حياتها مع زوجها زياد الذي يجسّد دوره هاني عادل، ويحدث الانفصال بينهما، حتى يتسنى لصديقه هشام الذي يجسّد دوره أحمد وفيق، الاقتراب منها والزواج بها، للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، بالاتفاق مع زوجته شيري التي تجسّد دورها الفنانة يسرا اللوزي، ونيرمين طليقة زياد التي تجسّد دورها عبير صبري.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وهاني عادل، وأحمد وفيق، ونبيل عيسى، وأحمد الشامي، وسامح الصريطي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.