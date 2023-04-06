مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بالطالبية

لقي عامل مصرعه وأصيب زميله بإصابات خطيرة، أثناء عبورهما الطريق، إذ اصطدمت بهما سيارة ملاكي، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة لمباشرة.

حادث تصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى وصلة المريوطية.

على الفور أمر «الشرقاوي» مدير الإدارة العامة المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها مهندس 40 سنة، اصطدم بعامل 50 سنة متوفى، وزميله 43 سنة مصاب بكسور ونزيف داخلي بالمخ، وفاقد الوعي أثناء عبورهما نهر الطريق.

جرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.