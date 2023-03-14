مواعيد قطارات إسكندرية - القاهرة اليوم.. وأسعار التذاكر لجميع الأنواع

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد قطارات إسكندرية - القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس الجاري، وأسعار التذاكر، موضحة في تعليماتها للركاب، أن قيام بعض الركاب باستقلال القطار والنزول منه من الجهة المخالفة على السكة وعدم استخدام الأرصفة يعرض حياتهم للخطر نتيجة سقوطهم على السكة أو اصطدام القطارات بهم فى حالة مرور قطار فى هذا التوقيت.

مواعيد قطارات إسكندرية - القاهرة اليوم

وتنشر «الوطن»، مواعيد قطارات إسكندرية - القاهرة، وذلك في إطار ما تقدمه للقراء على مدار الساعة وهي كالتالي:

- قطار 902 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 900 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

- قطار 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

- قطار 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

- قطار 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

- قطار 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

- قطار 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

- قطار 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

- قطار 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

- قطار 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

- قطار 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

- قطار 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

مواعيد قطارات إسكندرية - القاهرة في رمضان

كما جاءت مواعيد قطارات إسكندرية - القاهرة في رمضان كالتالي:

- قطار 921 VIP القاهرة - الإسكندرية الساعة 19:00.

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة الساعة 7:00.

- قطار 906 VIP الإسكندرية - القاهرة الساعة 7:30.

- قطار 928 VIP الإسكندرية- القاهرة االساعة 15:00.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:45.

- قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:10.

أسعار التذاكر من محطة القاهرة لجميع أنواع القطارات

أولى مكيف

- الإسكندرية القاهرة كاملة: 70 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة نصف: 55 جنيها.

- سيدي جابر القاهرة كاملة: 70 جنيها.

- سيدي جابر القاهرة نصف: 55 جنيها.

ثانية مكيف

- الإسكندرية القاهرة كاملة: 55 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة نصف: 50 جنيها.

- سيدي جابر القاهرة كاملة: 55 جنيها.

- سيدي جابر القاهرة نصف: 50 جنيها.

أسعار تذكرة القطار الروسي

- الإسكندرية القاهرة: 35 جنيها.

- سيدي جابر القاهرة: 35 جنيها.

قطار تحيا مصر «مُحسن»

- الإسكندرية القاهرة: 20 جنيها.

- سيدي جابر القاهرة: 20 جنيها.

سعر تذكرة القطار المُميز

- الإسكندرية القاخرة: 10 جنيهات.

- سيدي جابر القاهرة: 10 جنيهات.

سعر تذكرة قطار التالجو

- 200 جنيه للدرجة الأولى.

- 150 جنيه للدرجة الثانية.