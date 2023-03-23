رواج في محلات التمور بأسوان مع بداية شهر رمضان

مظهر من مظاهر شهر رمضان المبارك، الذي يكون فيه رواج في عدد من السلع المرتبطة بالشهر الفضيل، ولا سيما التمر أو البلح، الذي يكون عليه إقبال كبير، وهذا متوفر منه في الأسواق المصرية أنواع كثيرة بأسماء كثيرة، من ضمنها سوق أسوان.

أكثر أنواع البلح إقبالا

وقال أحد التجار في السوق إنه يوجد العديد من أنواع البلح في سوق أسوان مثل البلح البلدي وبلح سكوتي وبلح برتمودة وبلح ملاكابي، لافتا أن الإقبال الأكبر يكون للبلح السكوتي.

وأضاف تاجر آخر، خلال تقرير تلفزيوني ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن أسعار البلح في سوق أسوان تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيها، وهي أسعار لم تشهد ارتفاعا نظرا لأنه إنتاج محلي، ويوجد اكتفاء ذاتي منها، ويتم تصديره لمحافظات الوجه البحري.

تناول الحليب ببلح الملاكابي

وأوضح أحد المواطنين، أنه يحرص على شراء بلح الملاكابي، حيث يضعها في الحليب بعد تناول وجبة الإفطار، وأضاف آخر أنه يحرص على شراء احتياجاته لشهر رمضان، ولا سيما البلح حيث يشتري 10 كيلو بلح سكوتي