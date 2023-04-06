هل يحق لمن أدى فريضة الحج أن يتقدم ثانية من خلال الجمعيات الأهلية؟

من المقرر أن تعلن وزارة التضامن الاجتماعي خلال دقائق، نتيجة القرعة الإلكترونية لموسم حج 1444، مشيرة إلى أنه تقدم للحج نحو 22 ألف مواطن مؤكدة أنه سيتم إعلان عدد تأشيرات الحج المتاحة للجمعيات الأهلية، وتنظيم مستويين لحج الجمعيات الأهلية، هما الحج الاقتصادي والخمس نجوم، وسيتم تحديد أسعار برامج المستويين عقب اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك قبل إجراء القرعة الإلكترونية مباشرة.

الشروط الخاصة بحج الجمعيات

وأكدت التضامن أنه تم وضع عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام وأبرزها عدم تقدم الراغب في أداء الفريضة، للحج من قبل طوال حياته، مشددة على أنه سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات، كما أكدت على ضرورة توافر الشروط التالية:

- يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

- يشترط وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

- لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: «مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة».

- يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، نجح مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج في إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تم التعاقد مع الفنادق وأفضل الأوتوبيسات لنقل الحجاج، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة، اليوم، وبحضور ممثلين عن كل محافظة.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.