تنظيم ليالي رمضانية للمواهب الناشئة بحديقة الشيراتون في أسوان

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ماجد الجبالي بكلية الألسن جامعة أسوان، وذلك بمشاركة وحضور نجوى أحمد السيد وكيل وزارة الثقافة، وحاتم يسري مدير عام رعاية الشباب ومشرفي المدن وطلاب الجامعة في المشاركة الفعالة في تنظيم فاعليات ليالي رمضانية بحديقة الشيراتون بأسوان.

تفعيل الأنشطة الطلابية في أسوان

تأتي هذه المشاركة الطلابية في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية والعمل علي تنمية مهاراتهم ومواهبهم الفنية، في مختلف الفنون الاسنعراضية، والقاء الشعر والانشاد الديني.

وشارك أصحاب المواهب الفنية من طلاب الجامعة من مختلف كليات الجامعة في العرض المسرحي والفني، كما تضمنت المشاركة إقامة عدد من ورش العمل لبعض الحرف اليدوية مثل الخياطة واعمال أخري حرفية من المنتجات البيئة بأسوان.

وأضافت نجوى أحمد السيد وكيل وزارة الثقافة بأسوان أنه تتضمن برنامج العروض الفنية المقدمة خلال فعاليات الليالي الرمضانية عروضا فنية للفرق الشعبية ولون من الوان الفنون الاستعراضية والغنائية لعدد من الفرق الفنية منها فرقة أسوان، وفرقة توشكى التلقائية، وإنشاد ديني لفرقة السباعية، وعروض كورال أطفال لفرق أسوان بمشاركة طلاب جامعة أسوان الموهوبين في الغناء والفن الاستعراضي والانشاد الديني.