خبير زراعي لـ«إكسترا نيوز»: استعدادات مكثفة لزراعات الموسم الصيفي

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن دور وزارة الزراعية بأجهزتها المختلفة كبير للغاية وله أهمية حيوية في نهاية الموسم الشتوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»: «أوشك الموسم الشتوي على الانتهاء ونحن على أعتاب حصاد المحاصيل الشتوية الرئيسية، وأهمها القمح وبنجر السكر، ولكننا نستعد للموسم الصيفي من خلال استعدادات إعداد الأرض للزراعة ولجان للمتابعة الميدانية بالأخص في مجال مكافحة الآفات».

الذرة الشامية وعباد الشمس والفول الصويا

وتابع: «المحاصيل الصيفية هذا العام لأول مرة يتم إعلان أسعار ضمان لها، لأول مرة في تاريخ مصر، وهي محاصيل في غاية الأهمية واكتسبت أهمية كبيرة بعد الأزمات المتلاحقة بداية من كوفيد 19 وأزمة سلاسل الإمداد وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي محاصيل الذرة الشامية وعباد الشمس والفول الصويا».

وأكد: «هناك استراتيجية منضبطة للتوسع في زراعة المحاصيل المهمة»، مشيرا إلى أنه تم إعلان أسعار ضمان للمحاصيل منها الفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، والذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن والذرة الصفراء 9500 جنيه للطن.