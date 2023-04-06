ما هو مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية؟.. «الإسكان» تجيب

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسؤولي الوزارة، مع مسؤولي الشركة الصينية «cscec»، المسؤولة عن إنجاز منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، لمتابعة موقف التنفيذ، والتخلص من أي عقبات تعيق الإنشاء، وذلك في مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، لإتمام السرعة في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وتذليل أي عقبات حال وجودها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا واسعًا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن منطقة الأعمال المركزية، وفقًا لما ذكرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان لها.

معلومات عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

- يضم 20 برجا باستخدامات مختلفة ومتنوعة، منها البرج الأيقوني، الذي يعد أطول برج في قارة أفريقيا، بارتفاع يصل إلى 400 متر.

- تقدر الاستثمارت في مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يقارب الـ3 مليارات دولار.

- يضم المباني الإدارية والفندقية.

- يقع في وسطه النهر الأخضر.

- تبلغ مساحته نحو 1.71 مليون متر مربع. وتقدر بنحو 195 فدانا.

- من الحد الشرقي قريبة من الحي الحكومي، والنهر الأخضر من الحد الغربي.

- ينقذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، وشركة «cscec» الصينية، وتعد رائدة من رواد شركات البناء والتشييد في العالم.

المطالبة بزيادة معدلات التنفيذ وأعمال العمالة

وشدد «الجزار»، على مسؤولي الشركة الصينية «cscec»، بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، وتكثيف أعداد الأيدي العاملة، للانتهاء من المشروع وتسليمه في موعده المحدد، بأفضل جودة، وفقًا للمعايير العالمية، لأن هذا المشروع مهم، ويجرى تنفيذه لأول مرة في مصر.