إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «بني سويف - الفيوم»

أسفر حادث انقلاب سيارة بطريق بني سويف الفيوم، اليوم الخميس، قرب مدخل قرية نعيم، عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات على إثر انقلاب سيارة بطريق بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

استقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من «نايف.ع.ع» 59 سنة، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، مصاب كدمات وسحجات بأماكن مختلفة من الجسم، واشتباه كسر باليد اليمنى، و«محمود.ح. م»، نجار، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، مصاب كدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم، و«سناء.س.م» 51 سنة، مقيم كوم أبو خلاد بمركز ناصر، مصاب جروح وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم.

بلاغ بوقوع حادث مروري وإصابة 3 أشخاص في بني سويف

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «بني سويف ـ الفيوم» قرب مدخل قرية نعيم، بدائرة محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.