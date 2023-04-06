بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي بسوهاج بتكلفة 400 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج أعمال التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3، والتي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرية أولاد حمزة، وتبلغ طاقتها التصميمية 880 لترا لكل ثانية بمركز المنشأة الجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

400 مليون جنية تكلفة التشغيل

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 400 مليون.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي، إلى أن المحطة الرئيسية تستقبل تصرفات مياه الصرف الصحي من 5 محطات رفع فرعية، وجار الانتهاء منها لتخدم مدينة المنشاة وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة .

تشغيل جزئي لشبكات الصرف الصحي

وأوضح أنه يجرى خلال الفترة المقبلة التشغيل الجزئي لشبكات الصرف الصحى لحين الانتهاء من الأعمال بقرى النويرات وجزيرة أولاد حمزة والرشايدة لخدمة 230 ألف نسمة، وذلك بهدف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.