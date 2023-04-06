وقت استخراج بطاقة التموين لأول مرة.. فحص استحقاق الأسرة للدعم أولا

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية وقت استخراج بطاقة التموين لأول مرة بالنسبة للأسر التي لا تمتلك بطاقة تموينية وغير مدرجة على سيستم منظومة الدعم، بعد إتمام فحص الطلب المقدم من الأسرة في مكتب التموين التابع لها في الحيز السكني.

وقت استخراج بطاقة التموين لأول مرة

ووجّهت وزارة التموين، مكاتب التموين في المحافظات لإبلاغ الأسر المتقدمة بأنّ وقت استخراج بطاقة التموين لأول مرة يتحدد بعد تجميع طلبات الأسر من كل مديرية وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها من قبل إدارة نظم المعلومات بالوزارة للتأكد من انطباق شروط استحقاق الأسرة للدعم التمويني.

الفئات الأولى بالرعاية

ونوهت مصادر بوزارة التموين بأنّ زمن استخراج البطاقة لا يتجاوز شهرا، شرط التأكد من كون الأسرة من الفئات التي حددها القرار الوزاري للدكتور على المصيلحي وزير التموين وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة، وأسر الشهداء» والتي أجاز لهم القرار إضافة المواليد على التموين.

وتعتبر خدمة استخراج بطاقة تموين لأول مرة، من أهم الخدمات التي يبحث عنها المواطنين خاصة الراغبين في الانضمام لمنظومة الدعم للاستفادة من دعم التموين والخبز.