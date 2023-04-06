مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

لقي طالب مصرعه بينما أصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث تصادم موتوسيكلين في منطقة الزبيدي خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القناوي في مدينة قنا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام.

مصرع طالب في قنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد وجود حادث في قنا بمنطقة الزبيدي في مدينة قنا، أسفر عن مصرع طالب وإصابة آخر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومعها سيارتي إسعاف، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع يوسف أحمد عبدالعزيز، 19 عامًا، وإصابة أحمد عطيتو الصادق، إثر حادث تصادم موتوسيكلين في منطقة الزبيدي بخلف سيدي عبدالرحيم القناوي قنا.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، كما كلفت إدارة مرور قنا كتابة تقرير حول أسباب الحادث، وندب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب وفاة الطالب.